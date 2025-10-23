Donan cabello a las víctimas del cáncer

Conmovidas por el deseo de ayudar, alumnas de la escuela primaria Adalberto J. Argüelles participaron en una noble causa al donar su cabello para la elaboración de pelucas destinadas a mujeres que enfrentan el cáncer, en el marco de las actividades del mes de sensibilización sobre esta enfermedad.

La acción forma parte de la campaña impulsada por la Red Municipal de Ayuda a Mujeres contra el Cáncer, que preside Estela Galindo Chazarreta, quien destacó la solidaridad mostrada por las menores y el apoyo de la comunidad escolar.

"Nos llena de enorme satisfacción ver cómo tantas personas, sobre todo los pequeñitos, se unen a esta causa. No es lo mismo dar una moneda que regalar algo que aprecias mucho, como tu cabello; eso lo hace aún más valioso", expresó Galindo Chazarreta.

La presidenta de la Red explicó que la iniciativa se ha fortalecido gracias a la colaboración de instituciones y empresas locales, como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que se unió a la colecta en esta ocasión.

"Este es el segundo año que venimos a esta escuela y nuevamente encontramos una gran respuesta. Estas acciones dejan valores muy profundos en los niños y niñas, al enseñarles el significado real de la empatía y la generosidad", agregó.

Durante el evento, algunas estudiantes mostraron nerviosismo antes del corte de cabello, pero ninguna se arrepintió de contribuir a esta causa. Casos como el de una pequeña que lloró antes de donar el año pasado —pero siguió adelante— reflejan la emotividad y el valor detrás del gesto.

Galindo Chazarreta recordó que el cáncer "sigue caminando como si nada lo detuviera" y subrayó la importancia de la detección oportuna, pues aún no existe una cura definitiva.

"El cáncer es multifactorial: influye la edad, las hormonas y muchos factores más. Hemos tenido casos incluso en mujeres menores de 30 años, y recientemente atendimos a una joven de solo 18. Por eso llevamos pláticas de prevención a las escuelas", concluyó.