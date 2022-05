Alteran papeles para regularizar; Repuve los detecta

"Quienes ya tienen un auto regularizado han cruzado a Estados Unidos y no han tenido ningún problema, pero lo recomendable es que solo lleven la tarjeta de circulación y no el título, porque si al momento de que se les pida por parte de autoridades norteamericanas el último documento no lleva el sello de exportación es en donde pueden tener problemas.

"Si el carro ya es mexicano, hay que presentar documentos mexicanos, en este caso la tarjeta de circulación o la constancia que entrega el Repuve", recomendó.

Manifestó que en cuanto a los documentos ilegales se viene dando debido a que había fechas de compra y venta con fechas posteriores a octubre del 2021, que es cuando entró en vigor el decreto, es por eso que intentan cambiar las fechas y es por eso que se les considera como falso.

Agregó que además la documentación pasa por un sinnúmero de filtros para evitar precisamente que se regularicen unidades con documentos falsos.

Resaltó que en tanto va muy lenta la legalización de unidades, pues tan solo en Tamaulipas existen alrededor de 250 mil autos "chocolates" y que están dentro de las reglas para regularizarse y hasta la fecha solo se habla de cerca de 3 mil unidades que ya fueron sometidas a este proceso.

"En Matamoros tendremos algunos 25 mil vehículos, y cuando mucho se han legalizado 100; va muy lento el proceso, pero esperamos que a partir del 6 de junio se abran los módulos de Nuevo Laredo y Matamoros para agilizar dichos trámites", concluyó.