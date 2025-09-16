En riesgo las alianzas en Morena

El comisionado nacional del Partido del Trabajo (PT) en Tamaulipas, Arsenio Ortega Lozano, cuestionó la actitud de algunos políticos de Morena, al considerar que tienen la capacidad de romper alianzas antes de tiempo, cuando aún faltan dos años para la transición del 2027.

Lo anterior se refiere a la ruptura del vínculo entre el Verde y Morena, así como a los señalamientos entre actores políticos de ambos partidos, como el dirigente del PVEM, Manuel Muñoz Cano, y la diputada local Katalyna Méndez, quien presentó una denuncia por violencia política de género ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM).

Ortega Lozano señaló que, mientras en otros partidos hay "optimismo excesivo" y "soberbia," el PT trabaja en consolidar su estructura y mantener cercanía con la ciudadanía rumbo a las elecciones de 2027, en las cuales se elegirá alcaldes, diputados locales y federales, además de la gubernatura en 2028.

"Nosotros sentimos que estamos fortaleciéndonos cada día. Estamos en una campaña de afiliación permanente, estamos acumulando fuerzas y buscando perfiles," declaró al ser cuestionado sobre el panorama político y los posibles rompimientos de coaliciones.

El dirigente del PT afirmó que las definiciones sobre candidaturas y alianzas deben esperar, pues aún faltan dos años para el elección, y serán la dirigencia nacional y los tiempos políticos los que marquen el rumbo.

"Tendremos que esperar a que lleguen los tiempos, y cada partido de la coalición decidirá si tiene o no candidatos. A partir de ahí, se podrá tomar la mejor decisión," añadió.

Sin mencionar directamente a políticos de Morena, con quienes han tenido alianzas en las últimas elecciones en Tamaulipas, pero haciendo alusión a "la gente del partido guinda," Ortega Lozano advirtió que están siendo demasiado optimistas por sus últimos triunfos.

"Es un optimismo excesivo de algunos compañeros que creen que pueden decidir una coalición en este momento. La autoestima de algunos está muy alta; en particular, la gente del partido guinda se siente demasiado confiada, quizás incluso con soberbia. Decir que tienen la capacidad de romper una alianza, me parece que esa soberbia está muy alta," afirmó.

No obstante, subrayó que esto no es un fenómeno exclusivo de Tamaulipas, ya que en Veracruz se dio una situación similar donde la entonces gobernadora Rocío Nahle García intentó romper la coalición, siendo corregida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Eso forma parte de las soberbias que se dan en todos los estados, y que en realidad no alcanzan a proyectar el proyecto completo," puntualizó.

Ortega Lozano afirmó que el PT en Tamaulipas mantiene una buena relación con los alcaldes electos en coalición y no registra rompimientos internos.

"Estamos trabajando bien, en buena relación con todos los alcaldes que fueron electos en coalición. No tenemos ningún rompimiento, y vamos a esperar los tiempos y las definiciones nacionales que marcan la pauta a nivel estatal," aseguró.

En este contexto, precisó que su partido busca fortalecer su base social con metas claras de crecimiento.

"Actualmente, tenemos más de 17 mil afiliados en el Partido del Trabajo. La meta es llegar a unos 30 o 31 mil, vamos en la mitad del proceso, pero todavía quedan dos años para la elección," explicó.

El comisionado del PT consideró que los conflictos internos de otros partidos no tienen importancia para la ciudadanía, ya que esas disputas afectan solo a la vida interna de las instituciones.

"Lo que genera es cuchicheo político y politiquería en ocasiones. Pero a la gente estas peleas no le afectan mucho; solo entre los políticos es donde se discuten esas cuestiones," comentó.

Finalmente, Ortega Lozano reiteró que su partido no descarta competir solo en 2027, pero que su prioridad es respetar los tiempos y mantener cercanía con la base social.