Buscan comercios alianzas en Texas

Integrantes de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Norte (UCEN) impulsan la creación de alianzas con empresarios del sur de Texas con el propósito de promover la inversión, abrir nuevas oportunidades de negocio y evitar el cierre de establecimientos locales.

El presidente de la UCEN, Sergio Miranda Flores, informó que recientemente se llevó a cabo una reunión binacional en la ciudad de Brownsville, Texas, donde participaron representantes de maquiladoras, agencias aduanales y empresarios de ambos lados de la frontera. En dicho encuentro se abordaron proyectos de colaboración que permitan a pequeñas y medianas empresas matamorenses expandirse al mercado estadounidense.

¿Cuál es el modelo de crecimiento que se busca replicar?

Miranda Flores destacó que ciudades como Reynosa han logrado consolidar exitosamente lazos comerciales con el sur de Texas, generando desarrollo y empleo en ambos países. En ese sentido, señaló que Matamoros busca replicar ese modelo de crecimiento binacional.

El dirigente empresarial subrayó que el primer año de operación de un negocio es el más complicado, debido a los gastos iniciales y las cargas fiscales, por lo que consideró indispensable acompañar a los emprendedores para que logren estabilidad y continúen generando empleo.

¿Cómo se asegura el cumplimiento de normativas en Matamoros?

Asimismo, indicó que la UCEN mantiene comunicación constante con autoridades municipales, particularmente con las áreas de Protección Civil y Control Ambiental, con quienes se ha trabajado para que los establecimientos cumplan con la normatividad y eviten sanciones. Miranda Flores enfatizó que el sector empresarial no se opone al cumplimiento de los reglamentos, sino que solicita notificaciones oportunas que permitan prepararse y regularizar sus trámites sin afectar la operación de los negocios.