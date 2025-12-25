Llaman animalistas a no usar pirotecnia

El uso de pirotecnia durante las celebraciones navideñas representa un riesgo tanto para los animales como para las personas, especialmente para los menores de edad, advirtió la presidenta de la Comisión de Protección Animal, Viridiana Villasana.

¿Qué riesgos presenta la pirotecnia para los animales?

Señaló que la pirotecnia explosiva genera fuertes detonaciones que afectan de manera directa el sistema nervioso de los animales, principalmente de los perros, provocándoles estrés, miedo extremo y reacciones que pueden derivar en accidentes. La funcionaria explicó que, durante estas fechas, es común que muchos animales huyan de sus hogares al asustarse por el ruido, lo que los expone a ser atropellados o sufrir otros percances.

Acciones de la Comisión de Protección Animal

Indicó que en años anteriores se han recibido múltiples reportes a través de redes sociales sobre perros extraviados, lesionados e incluso víctimas de crueldad animal, situaciones que se agravan con el uso irresponsable de pirotecnia.