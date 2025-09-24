Piden evitar visitar la playa Bagdad

El presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, informó que aunque la Playa Bagdad permanece abierta al público, se recomienda a la ciudadanía evitar acudir durante los próximos siete días mientras concluyen los estudios sanitarios, luego de que una gaviota resultara positiva a influenza aviar.

El edil subrayó que no se ha detectado ningún brote en seres humanos y que hasta el momento no existe riesgo de alarma. Sin embargo, dijo que se toman medidas preventivas para proteger la salud de la población. "Por el momento no se cierra la playa, pero sí recomendamos que en estos 7 días, mientras se tienen los resultados oficiales de la Comisión Sanitaria, evitemos acudir. Queremos ser responsables y cuidadosos con la información", expresó Granados Fávila.

Entre las recomendaciones emitidas destacan:

No tocar ni mover aves o animales muertos que pudieran encontrarse en la playa.

Evitar alimentar a gaviotas u otras especies, para no propiciar contacto directo con la fauna.

Reportar de inmediato a Protección Civil o Seguridad Pública cualquier hallazgo de animales sin vida.

El presidente municipal agregó que, en caso de registrarse un brote masivo, se valorará el cierre temporal de la playa, aunque insistió en que hasta ahora la situación no lo amerita.