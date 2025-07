Dengue en expansión

D e enero a la fecha, la Tercera Jurisdicción Sanitaria ha detectado 37 casos sospechosos de dengue en Matamoros, de los cuales 12 presentaron signos de alarma y dos pacientes han requerido hospitalización, informó Gilma Alcocer Cortés, titular de la dependencia.

Actualmente, una mujer adulta permanece internada en el IMSS como consecuencia de esta enfermedad, mientras que el otro paciente presentó complicaciones y fue atendido en ese mismo hospital, el cual ya se encuentra en recuperación, aseguró la funcionaria.

“Los signos de alarma incluyen fiebre alta persistente, dolor abdominal intenso, vómito continuo, sangrado o somnolencia. Estos síntomas nos alertan de que el paciente puede pasar a una etapa más grave si no recibe atención oportuna”, explicó Alcocer Cortés.

Los casos más frecuentes se han presentado en la zona poniente de la ciudad, donde la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de prevención, como fumigación, eliminación de criaderos, descacharrización y visitas domiciliarias. “Estamos trabajando principalmente en áreas con mayor concentración de personas, como iglesias, farmacias, escuelas, parques y jardines”, detalló.

Actualmente, se visitan hasta 15 colonias por semana con brigadas que realizan barridos integrales; sin embargo, la titular de la Jurisdicción Sanitaria advirtió que la fumigación por sí sola no es suficiente para frenar el contagio. “La fumigación ayuda, pero su efecto es muy limitado, dura sólo un par de días. Si no eliminamos los criaderos de mosquitos, como llantas, cubetas, macetas o recipientes con agua estancada, no hay forma de controlar el brote”, señaló.

Alcocer Cortés hizo un llamado a la ciudadanía a mantener limpios los patios y techos de sus viviendas, evitar acumular cacharros y permitir el ingreso de las brigadas de salud a sus domicilios.

“De nada sirve fumigar si seguimos permitiendo que existan criaderos en nuestras casas. La clave está en la prevención y en la participación activa de todos los vecinos”, enfatizó.

La funcionaria aseguró que los operativos continuarán de manera permanente durante la temporada de mayor riesgo, y reiteró la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma sospechoso de dengue para evitar complicaciones.