Denuncian vecinos agresiones sexuales

Habitantes de los fraccionamientos Valle Real y Jardines de San Felipe denunciaron que en los últimos días se han registrado dos intentos de agresión sexual en un bordo oscuro y enmontado que se ubica entre la Secundaria General No. 8 y una escuela primaria de la zona.

De acuerdo con los testimonios, una mujer de aproximadamente 60 años fue abusada sexualmente durante la noche mientras caminaba por la orilla del canal que atraviesa el sector. Los vecinos señalaron que el área permanece en total oscuridad y rodeada de maleza, lo que habría facilitado el ataque.

Horas después, una estudiante de secundaria fue también agredida por un sujeto en el mismo punto; sin embargo, logró escapar y ponerse a salvo antes de que el agresor consumara el ataque.

Vecinos lamentaron que ninguna de las víctimas recibió auxilio inmediato y atribuyeron estos hechos a la falta de vigilancia policial en la zona. "No hay patrullas, ni elementos armados que recorran el área", señalaron.