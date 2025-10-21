Denuncian vecinos agresiones sexuales

Denuncian vecinos agresiones sexualesUna mujer de aproximadamente 60 años fue abusada sexualmente durante la noche
Habitantes de los fraccionamientos Valle Real y Jardines de San Felipe denunciaron que en los últimos días se han registrado dos intentos de agresión sexual en un bordo oscuro y enmontado que se ubica entre la Secundaria General No. 8 y una escuela primaria de la zona.
De acuerdo con los testimonios, una mujer de aproximadamente 60 años fue abusada sexualmente durante la noche mientras caminaba por la orilla del canal que atraviesa el sector. Los vecinos señalaron que el área permanece en total oscuridad y rodeada de maleza, lo que habría facilitado el ataque.
Horas después, una estudiante de secundaria fue también agredida por un sujeto en el mismo punto; sin embargo, logró escapar y ponerse a salvo antes de que el agresor consumara el ataque.
Vecinos lamentaron que ninguna de las víctimas recibió auxilio inmediato y atribuyeron estos hechos a la falta de vigilancia policial en la zona. "No hay patrullas, ni elementos armados que recorran el área", señalaron.
Ante la alarma que ha generado la situación, los residentes de ambos fraccionamientos exigen al Ayuntamiento que realice labores de limpieza, desmonte e instalación de alumbrado público en los alrededores del canal, considerado un punto de alto riesgo, especialmente para mujeres y estudiantes que transitan por el lugar en las primeras horas de la mañana.