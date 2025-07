Aumentan fraudes en línea, alerta Condusef

L a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el aumento de fraudes en línea dirigidos, especialmente, a trabajadores de la industria maquiladora, quienes se han convertido en blanco de delincuentes cibernéticos.

Eduardo Aguilar Mejía, asesor de la dependencia, explicó que muchas personas de buen corazón y con intenciones nobles son víctimas frecuentes de estafas a través de Internet. Los delincuentes, aseguró, identifican a personas en situación económica vulnerable y con necesidades urgentes de financiamiento y se aprovechan de su confianza.

Eduardo Aguilar Mejía, asesor de la Condusef.

"El nicho más afectado son los trabajadores de maquila. Para los estafadores, ellos representan ´oro´, porque están ocupados en sus jornadas laborales, en la escuela, en el cuidado de sus hijos o enfrentando situaciones como enfermedades o desempleo. Eso los vuelve más propensos a caer en estas trampas", señaló Aguilar Mejía.

Uno de los métodos más comunes de fraude es la oferta de préstamos exprés, sin requisitos complicados y con depósitos en sólo 15 minutos. "Es muy tentador, pero también muy peligroso. Los delincuentes saben cómo ganarse la confianza de la gente: coquetean con sus necesidades, prometen dinero fácil y luego desaparecen, dejando a la víctima con problemas más graves", advirtió.

El asesor recomendó no compartir información personal ni bancaria a través de redes sociales o aplicaciones no verificadas y acudir a instituciones formales para cualquier trámite financiero. "La falta de educación financiera y la necesidad económica son el caldo de cultivo para estos fraudes; por eso es vital que la ciudadanía se mantenga informada y alerta", concluyó.

Condusef pone a disposición su sitio web oficial y módulos de atención para asesorar gratuitamente a quienes tengan dudas sobre créditos, seguros o inversiones legítimas.

CONSEJOS A DETALLE

1. No compartas información sensible por correo electrónico o mensajes no solicitados. Los bancos y otras instituciones financieras nunca te pedirán información confidencial por estos medios.

Verifica la legitimidad de las páginas web antes de ingresar datos. Busca el símbolo del candado en la barra de direcciones (https://) y el nombre del sitio web correcto.

Utiliza contraseñas seguras: Combina mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y evita usar la misma contraseña para diferentes cuentas.

No utilices redes Wi-Fi públicas para realizar transacciones financieras. Si necesitas usar una red pública, usa una VPN para proteger tus datos.

2.Desconfía de ofertas demasiado buenas para ser verdad. Si un producto o servicio parece demasiado barato, investiga a fondo antes de realizar la compra.

Investiga el sitio web antes de comprar.

3. Monitorea tus cuentas bancarias y tarjetas: detecta cualquier transacción inusual y repórtala inmediatamente.