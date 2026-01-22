Alistan los albergues

Temperaturas mínimas de hasta 3 grados centígrados, con sensación térmica de -1, se esperan para este sábado, domingo y lunes en la región, informó Humberto Salazar, coordinador operativo de Protección Civil.

De acuerdo con el funcionario, la temperatura mínima oscilará entre los 3 y 4 grados, mientras que la sensación térmica podría ser uno o dos grados menor, principalmente por el incremento en la humedad, lo que hará que el frío se perciba con mayor intensidad, sobre todo durante la noche del sábado, el domingo y la madrugada del lunes.

Salazar explicó que el domingo se perfila como el día más frío, con una mínima de 4 grados y una máxima aproximada de 8 grados, por lo que se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climatológicas para determinar la necesidad de abrir albergues temporales.

Indicó que, como parte de las acciones preventivas, Protección Civil continuará con el operativo Carrusel, mediante el cual se recorre la ciudad para ubicar a personas en situación de calle y brindarles apoyo con bebidas calientes, cobijas y colchonetas.



