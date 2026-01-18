Actualización catastral se realiza cada dos años

La actualización del Catastro Municipal se realiza cada dos años y durante el presente periodo se aplicó un ajuste del 5 por ciento en las tablas de valores, informó el tesorero municipal, Juan Carlos Rodríguez Rodríguez.

El funcionario explicó que esta actualización corresponde a la revisión del valor de las propiedades, proceso que había quedado rezagado por aproximadamente 20 años, lo que provocó que numerosos inmuebles mantuvieran valores catastrales desfasados y alejados de su valor real de mercado.

Indicó que durante el año pasado se actualizó una parte del padrón catastral y que en este 2026 se autorizó el incremento del 5 por ciento, como parte de un proceso gradual que busca que todas las propiedades se vayan alineando, al menos, con el índice inflacionario y con su valor real.

Rodríguez Rodríguez destacó que la actualización catastral brinda certeza jurídica a los propietarios, al permitir que sus inmuebles cuenten con un valor real y actualizado, lo que resulta fundamental para trámites legales, crediticios y patrimoniales.

Asimismo, señaló que el trámite es sencillo, accesible y económico. Para realizar la actualización, los ciudadanos deben acudir a la Dirección de Catastro Municipal y presentar copia de las escrituras, CURP, RFC e identificación oficial (INE). El costo del trámite es de 226 pesos y puede realizarse cada dos años, como lo establece la normativa vigente.

El tesorero municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para mantener actualizado su valor catastral, a fin de contar con mayor certeza sobre su patrimonio y contribuir a un padrón más preciso y ordenado en el municipio.