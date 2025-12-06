Avanza el pago de los aguinaldos en Matamoros

El secretario general del SJOIIM, Juan Villafuerte Morales, informó que el proceso de pago de aguinaldos en las empresas maquiladoras de Matamoros avanza con total normalidad. Señaló que los comités laborales del sindicato han mantenido comunicación constante con los trabajadores y con los gerentes de producción, y hasta ahora no se ha reportado ninguna irregularidad.

Detalles sobre el proceso de pago de aguinaldos

Villafuerte Morales indicó que algunas empresas comenzaron desde el fin de semana pasado con la dispersión del aguinaldo, confirmando que se está cumpliendo con lo establecido en los contratos colectivos de trabajo. Explicó que, por motivos de seguridad, no se pueden dar fechas ni montos específicos, pero aseguró que todas las empresas afiliadas al SJOIIM están cumpliendo en tiempo y forma.

Recordó que en Matamoros existen alrededor de 60 empresas adheridas al sindicato y un total cercano a 100 maquiladoras en la ciudad. Todas las compañías sindicalizadas ya presentaron sus carátulas y documentación que confirma que cuentan con los recursos para realizar el pago conforme lo establece la ley, a más tardar el 20 de diciembre, aunque algunas suelen pagarlo antes.

Importancia del aguinaldo para los trabajadores

Villafuerte Morales señaló que es difícil calcular la derrama económica total, debido a que los montos varían según los salarios y las condiciones de cada contrato colectivo. En esta dispersión se incluyen tanto obreros como personal administrativo y de confianza.

Destacó que el aguinaldo es un derecho establecido en la ley y un logro histórico del sindicato, ya que en muchos casos supera lo que marca la legislación laboral. Subrayó que esta prestación representa un beneficio y un apoyo económico importante para los trabajadores y sus familias en el cierre del año.

Cumplimiento de las empresas con la ley

El secretario general del SJOIIM reafirmó que todas las empresas están comprometidas con el cumplimiento de sus obligaciones, lo que refleja un avance significativo en el bienestar de los trabajadores de la región.