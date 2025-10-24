Celebran médicos con muy pocos pacientes

El representante del turismo médico, Alberto Casanova Rangel, informó que actualmente la actividad en el sector se mantiene en niveles moderados, sostenida principalmente por la afluencia de pacientes locales, ante una disminución en la llegada de extranjeros.

"En esta época del año es normal que la actividad sea baja, pero esperamos que repunte durante la temporada decembrina y con la llegada del Buen Fin", explicó Casanova Rangel.

¿Cuál es la situación actual del turismo médico en Reynosa?

Detalló que, en el panorama actual, alrededor del 40% de la actividad proviene del paciente local, mientras que anteriormente el 50% correspondía a pacientes extranjeros. Sin embargo, la cifra ha disminuido aproximadamente un 20% en los últimos meses.

El empresario atribuyó esta caída al temor que persiste entre los visitantes foráneos por las redadas y revisiones migratorias en la zona fronteriza. "El paciente extranjero, ya sea residente o ciudadano, tiene cierto temor de cruzar el puente por posibles situaciones en los retenes o revisiones; eso ha afectado la llegada", señaló.

¿Qué impacto tiene el mercado local en el turismo médico?

A pesar de ello, destacó que el mercado local ha sido fundamental para mantener en marcha las clínicas y consultorios de la ciudad. "El paciente local nos está haciendo fuertes; gracias a ellos hemos podido sostener la actividad en esta temporada", afirmó.