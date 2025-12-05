Respiran los comercios con el mes de diciembre

Miguel Ángel Caballero Barajas, representante del comercio organizado en la zona peatonal de Matamoros, informó que el movimiento comercial ha comenzado a incrementarse conforme avanzan las compras decembrinas. Señaló que los negocios del primer cuadro de la ciudad ya registran una mayor afluencia de clientes, quienes buscan artículos navideños y productos de temporada, lo que representa un respiro económico para las familias y para los propios comerciantes.

¿Cómo ha aumentado el comercio en Matamoros?

Explicó que desde finales de noviembre se ha observado una mejor organización por parte de los consumidores, quienes están aprovechando el sistema de apartados para planificar sus gastos y evitar desembolsos fuertes en una sola exhibición. Esta modalidad, dijo, permite a los clientes asegurar los artículos que necesitan sin afectar su economía diaria, mientras que para los comerciantes representa una mayor estabilidad y la certeza de ventas aseguradas.

El representante del comercio destacó que el sistema de separados brinda tranquilidad tanto al comprador como al vendedor, pues fomenta una relación de confianza y facilita que las familias puedan adquirir con tiempo los productos que utilizarán durante las celebraciones navideñas. "Nosotros hemos visto que esta práctica ayuda mucho, porque la gente aparta desde ropa y calzado hasta regalos y decoraciones. Eso nos permite ir organizándonos y preparándonos mejor para la temporada", expresó.

Detalles sobre el sistema de apartados en Matamoros

Caballero Barajas confió en que durante los próximos días el flujo de visitantes en la zona peatonal continuará aumentando, impulsado por los aguinaldos y las compras propias de la temporada. Agregó que el comercio establecido se mantiene listo para atender la demanda, con horarios ampliados y surtido suficiente para garantizar una experiencia positiva a los consumidores.