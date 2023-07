Denuncian supuesta negligencia en IMSS

"Yo ya pude ver a mi esposa, ella está bien, pero no nos han mostrado a la bebé, no nos han dejado verla, nosotros ya queremos que nos den su cuerpo para poderle dar sepultura, pero desgraciadamente no hay una respuesta por parte de los médicos". José Aarón, denunciante

Matamoros, Tam.- Un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció una posible negligencia en contra de su esposa quien estaba embarazada y que al ingresar de urgencias por presentar alta presión la bebita murió.

DETALLES

José Aarón esposo de Teresa Ribia explicó que el martes 20 ella fue a consultar a la clínica del IMSS número 36 de la avenida Lauro Villar, de donde la mandaron a urgencias al detectarle presión alta que ponía en riesgo al producto.

Destacó que ella entró al hospital del seguro de la calle Sexta y Mina el mismo martes, en donde la mantuvieron por algunas horas y hasta la madrugada la operaron y dieron a conocer que niña ya estaba muerta.

"Ellos me argumentaron que ya había muerto desde hace días, lo cual resulta ilógico, ya que mi esposa se hubiera sentido más mal, además la bebé se movía incluso el domingo y lunes, iba con vida, pero no sabemos qué pasó cuando llegó aquí a urgencias", dijo.

"Yo ya pude ver a mi esposa, ella está bien, pero no nos han mostrado a la bebé, no nos han dejado verla, nosotros ya queremos que nos den su cuerpo para poderle dar sepultura, pero desgraciadamente no hay una respuesta por parte de los médicos", indicó.

Comentó que ya se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público esperando que ellos sean quienes den con la verdad de lo que sucedió con su esposa e hija, "porque no se puede quedar así, hubo negligencia".