Acusan a maestra de ser homofóbica

Destacaron que no es la primera vez que hace este tipo de comentarios, ya se habían presentado algunos otros, lo cual consideraron que ya son constantes las agresiones hacia dicha comunidad.

Comentaron que ya se puso la queja ante las autoridades de la misma institución educativa, pero solo recibieron como respuesta que no hicieran caso a dichos comentarios, lo cual les molestó.

"Pero no solo hemos tenido problemas con este tipo de comentarios hacia la comunidad LGBT, sino, también es clasista, ya que hace comentarios negativos a los alumnos por la forma en que nos vestimos, así como también mira mucho las clases económicas.

"Hemos tenido casos de nuestros compañeros que no tienen el suficiente dinero para comprar los libros por lo que van y sacan copias que es más económico, pero la maestra no se los revisa porque son copias, que tienen que comprar el libro y muchos no tienen los recursos suficientes como para poderlos adquirir", dijo Edith Castillo.

En tanto en el interior del plantel colocaron cartulinas con leyendas como: "Los homosexuales NO son desviados, tira tus pensamientos homofóbicos a la basura", "ser gay nunca fue mi decisión fue una realidad que aprendí a afrontar y amar", "maestros transfóbicos y homofóbicos en el Cbtis135 especialmente una de Ecología", entre otros mensajes.