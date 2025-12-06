Por vencer 19 mil credenciales

El vocal del Registro Electoral, Rigoberto Salas Padilla, informó que en Matamoros existen aproximadamente 19 mil credenciales de elector que vencerán el 31 de diciembre de 2025, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los módulos del INE para realizar la actualización correspondiente. Destacó que este es el momento indicado para acudir, ya que actualmente la demanda ha disminuido tras el periodo de mayor afluencia durante las campañas.

¿Cuántas credenciales de elector están por vencer?

Salas Padilla explicó que un gran número de ciudadanos no ha completado su trámite debido a la falta de documentos como el comprobante de domicilio vigente, el cual debe tener una antigüedad no mayor a tres meses. Recordó que quienes tengan su credencial vencida o requieran reposición pueden presentar una identificación con fotografía —como licencia o pasaporte— o incluso, en algunos casos, realizar el trámite mediante la verificación de su huella dactilar.

Documentos necesarios para el trámite de credenciales

Indicó que los módulos están atendiendo tanto a quienes tramitan su credencial por primera vez como a quienes necesitan actualizar datos, sin necesidad de cita previa. Para quienes enfrentan problemas con su ubicación o no cuentan con testigos, el INE ofrece alternativas para facilitar el proceso.

El funcionario detalló que actualmente hay alrededor de 2,500 credenciales ya listas para ser entregadas, correspondientes a ciudadanos que realizaron su trámite desde hace más de diez días, e incluso semanas o meses, pero que aún no han acudido a recogerlas. Cada semana, precisó, se procesan aproximadamente 1,500 trámites y se entrega una cantidad similar de credenciales, por lo que es importante no dejar los documentos olvidados en los módulos.

Alternativas para facilitar la actualización de credenciales

Salas Padilla reiteró que acudir preparados puede evitar retrasos o doble visita, especialmente en casos de reposición. Afirmó que, aunque las campañas ya concluyeron, la entrega de credenciales continúa sin interrupciones y es fundamental que quienes ya tienen su documento disponible lo recojan cuanto antes.