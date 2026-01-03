Tiene Cruz Roja un activo cierre de año

La Cruz Roja Mexicana brindó un total de 43 servicios de emergencia durante el miércoles 31 de diciembre de 2025 y el jueves 1 de enero de 2026, principalmente por enfermedades, caídas y hechos violentos, de acuerdo con el reporte operativo de la benemérita institución.

Durante el último día del año 2025 se atendieron 11 personas enfermas, además de tres personas que sufrieron caídas de su propia altura y cuatro más que cayeron de un segundo piso. Asimismo, se reportaron tres personas golpeadas, una persona herida por arma de fuego y un accidente vial tipo choque.

En cuanto a los decesos registrados ese mismo día, la Cruz Roja informó sobre cuatro muertes por enfermedad y una muerte por trauma, las cuales requirieron la intervención de los cuerpos de emergencia.

Para el jueves 1 de enero de 2026, el número de atenciones continuó siendo significativo, con nueve personas enfermas, dos personas golpeadas y una persona lesionada por caída. Además, se atendieron dos casos de intoxicación por consumo de alcohol y se confirmó una muerte por enfermedad.

La Cruz Roja Mexicana reiteró su compromiso de mantenerse en servicio permanente, especialmente durante fechas festivas, cuando incrementa la demanda de atención prehospitalaria, e hizo un llamado a la población a extremar precauciones para prevenir accidentes y situaciones de riesgo.



