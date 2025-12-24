En aumento los accidentes viales

Durante los últimos días no se han registrado accidentes graves en la ciudad, únicamente percances considerados dentro de lo normal, los cuales se atribuyen principalmente a la falta de precaución de los automovilistas, informó el director de Tránsito Local, José Luis García Castillo. Explicó que en la temporada decembrina se incrementa el flujo vehicular debido a las compras y traslados propios de estas fechas, lo que eleva el riesgo de incidentes en las vialidades.

El funcionario señaló que uno de los factores principales en la generación de accidentes es el uso del teléfono celular mientras se conduce, sobre todo al chatear o revisar redes sociales, más que al realizar llamadas telefónicas, ya que estas pueden efectuarse mediante dispositivos manos libres. Indicó que esta distracción, sumada al aumento de la circulación vehicular, ha provocado un ligero repunte en los percances.

Detalló que, de manera regular, se registran alrededor de cinco accidentes diarios; sin embargo, en los días previos a la Navidad la cifra ha aumentado a entre siete y ocho hechos viales, lo que representa un incremento aproximado del 15 por ciento. Ante esta situación, exhortó a los automovilistas a respetar el reglamento de tránsito y a conducir con responsabilidad para disfrutar de una Nochebuena sin incidentes.

Finalmente, García Castillo informó que se implementará un operativo especial con la coordinación de los tres niveles de gobierno, con la participación de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Estatal, con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir accidentes durante las celebraciones decembrinas.



