Sin freno los accidentes

El mes de octubre cerró con un aumento significativo en los accidentes viales registrados en la ciudad, alcanzando un total de 320 percances, informó Eduardo Jeu Silva Capistrán, secretario de Seguridad Pública de Matamoros.

El funcionario explicó que, en promedio, la corporación atiende entre 13 y 15 accidentes diarios, cifra que se ha mantenido constante en las últimas semanas, pero que al final del mes mostró un repunte notable. “Ayer recibimos el reporte mensual y nuevamente se elevaron los números. Octubre cerró con 320 accidentes”, detalló.

Silva Capistrán señaló que las principales causas continúan siendo las mismas: exceso de velocidad, falta de precaución y conducción bajo condición de cansancio, especialmente en las primeras horas de la mañana. “Estamos viendo accidentes muy similares: gente que maneja a alta velocidad, distraídos, o que viene amanecida. Eso provoca choques que pudieron evitarse con simple prudencia”, indicó.

Añadió que la mayoría de los incidentes son choques por alcance, aunque también se registran algunos casos relacionados con falta de uso de medidas de seguridad, como ocurrió recientemente con un menor que no portaba cinturón.

El secretario de Seguridad Pública hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar la cultura vial y conducir de manera responsable. “Los accidentes no están ocurriendo por causas externas o fallas mecánicas; están pasando por descuidos y exceso de velocidad. Si no reducimos esas conductas, los números seguirán al alza”, advirtió.

La dependencia continuará monitoreando el comportamiento vial y reforzará operativos preventivos en los puntos de mayor incidencia en la ciudad.

EL DATO

Octubre cerró con 320 accidentes en Matamoros.



