Caen trabajadores de techo de hospital

Dos guardias de seguridad de la empresa Armour King resultaron lesionados luego de caer de un techo de lámina a más de siete metros de altura, mientras realizaban labores de vigilancia en las instalaciones del antiguo Hospital General de Matamoros.

Los afectados fueron identificados como José Chávez, de 48 años, y Oswaldo Mendoza, de 27, quienes fueron trasladados por sus propios compañeros a la delegación de la Cruz Roja, donde permanecen bajo observación médica.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con el testimonio de José, ambos caminaban sobre el techo del inmueble ubicado en la avenida Canales cuando una lámina deteriorada cedió de manera repentina. En el intento de sostenerlo, Oswaldo trató de ayudarlo, pero el peso de ambos provocó que cayeran al vacío.

El doctor Arturo Perales, director médico de la Cruz Roja, informó que ambos se encuentran estables. Detalló que Oswaldo presenta una lesión en el tobillo izquierdo, así como múltiples golpes, mientras que José podría tener una fisura en la columna, por lo que requiere estudios adicionales para descartar complicaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Los trabajadores señalaron que no cuentan con afiliación al IMSS, pese a que uno de ellos tiene más de nueve meses laborando para la empresa, por lo que su atención médica ha sido cubierta de manera provisional.