Chocan a mujer y termina dentro de canal pluvial

Una joven terminó con diversas lesiones tras terminar la unidad en la que viajaba dentro de un canal pluvial que se ubica a un costado de la Avenida Lauro Villar, en el municipio de Matamoros.

Los hechos ocurrieron al filo de las diez de la mañana cuando la afectada circulaba a bordo de una camioneta Jeep Liberty, misma que a decir de su conductora fue impactada por otro vehículo, el cual se dio a la fuga.

La joven fue trasladada al hospital general para recibir atención

Debido al impacto, la camioneta en la que viajaba terminó al interior de un canal pluvial, ubicado al exterior de un auto hotel.

Al sitio arribaron paramédicos particulares, quienes atendieron a la afectada que fue identificada como Nancy, quien resultó con lesiones en diversas partes de su cuerpo, por lo que tuvo que ser trasladada al Hospital General y ser revisada por personal médico.

Elementos de Tránsito llegaron al lugar para poder efectuar las indagatorias pertinentes, además de maniobrar para la extracción del vehículo.

Se realizaron maniobras para extraer la unidad del canal