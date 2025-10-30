No pagan agua el 50% de usuarios

La Junta de Aguas y Drenaje (JAD) de Matamoros enfrenta un marcado rezago en la recaudación del servicio de agua potable, principalmente en el sector poniente de la ciudad, donde colonias como Las Brisas, Paseo de Las Brisas y Rinconadas presentan los índices más bajos de pago.

De acuerdo con la gerencia del organismo, en términos generales cerca del 50 por ciento de los usuarios mantienen algún tipo de adeudo, aunque en el sector poniente la morosidad es más acentuada, con niveles que rondan entre el 16 y el 17 por ciento de cumplimiento.

Esto significa que la mayoría de los usuarios en esa zona no cubren de manera regular el servicio.

La falta de pago ha dificultado las labores de la JAD, que constantemente debe realizar cortes y reconexiones, además de ofrecer convenios de pago accesibles para incentivar la regularización. Sin embargo, la respuesta ciudadana ha sido limitada, lo que impacta directamente en la operación y mantenimiento de la red de agua potable.

La dependencia también señaló que, por disposición legal, no se puede suspender completamente el suministro del vital líquido a los usuarios morosos, por lo que únicamente se reduce el flujo a niveles mínimos.

Esta situación, sumada a que muchas de las viviendas son rentadas o habitadas sin autorización formal, ha generado que algunos aprovechen las limitaciones legales para evitar el pago del servicio.

El crecimiento constante de esa zona, caracterizada por viviendas de interés social, incrementa además la demanda del recurso, lo que representa un reto adicional para la JAD en términos de suministro y recaudación.

EL DATO

