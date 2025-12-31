Buscan a 200 nuevos policías

La Guardia Estatal de Tamaulipas lanzó una convocatoria para ocupar 200 vacantes en sus filas, ofreciendo un sueldo mensual de 26 mil pesos, como parte del reforzamiento de la corporación y de las acciones para fortalecer la seguridad pública en el estado, informó el oficial Ortiz, adscrito al área de reclutamiento.

Como parte de esta estrategia, se instaló un módulo de atención en la Plaza Principal de Matamoros, donde personal de la corporación brinda información directa a los interesados y recibe documentación de quienes buscan integrarse a la Guardia Estatal. De manera adicional, también se encuentran disponibles 40 vacantes para el cargo de custodio penitenciario.

El oficial explicó que la convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años de edad. Entre los requisitos se encuentran una estatura mínima de 1.60 metros para varones y de 1.55 metros para mujeres, así como la presentación de acta de nacimiento, cartilla militar liberada en el caso de los hombres, CURP, credencial para votar, comprobante de estudios de nivel bachillerato o preparatoria, currículum vitae y comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

En cuanto a las condiciones laborales, destacó que el sueldo mensual para los elementos de la Guardia Estatal es de 26 mil pesos, además de un paquete de prestaciones que incluye 20 días de vacaciones, servicio médico, aguinaldo de 60 días dividido en dos periodos, prima vacacional de 20 días, seguro de vida y apoyo para útiles escolares tanto para los hijos de los elementos como para quienes deseen continuar con su formación académica.

Asimismo, subrayó que la corporación ofrece capacitación constante y un plan de carrera policial, lo que permite a los elementos desarrollarse profesionalmente y aspirar a mejores puestos dentro de la institución. Señaló que, aunque el salario no es el más alto a nivel nacional, se mantiene como uno de los más competitivos dentro de las corporaciones policiacas del país, lo que ha generado una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

Indicó que Matamoros ha sido una de las ciudades donde se ha registrado mayor interés en esta convocatoria, y que el proceso de reclutamiento continuará abierto durante los próximos días. Finalmente, invitó a las personas interesadas que no puedan acudir al módulo instalado en la Plaza Principal a ingresar a la página oficial de la Guardia Estatal de Tamaulipas o enviar su documentación al correo electrónico reclutamiento.ssp@tamaulipas.gob.mx, para iniciar su proceso de selección y formar parte de esta corporación de seguridad.



