Reportan en Bomberos hasta 18 incendios al día

El Cuerpo de Bomberos ha registrado un incremento considerable en la atención de incendios durante los últimos días, principalmente en basureros clandestinos y pastizales, informó el comandante Gustavo Acuña Rangel. Tan solo el día de ayer se atendieron 18 servicios, mientras que en lo que va de la semana la cifra asciende a casi 43 incendios.

El comandante explicó que gran parte de estos siniestros se originan por la quema de basura, una práctica que la población realiza sin dimensionar los riesgos, ya que el fuego puede salirse de control fácilmente debido al viento y extenderse hacia pastizales secos o zonas habitacionales. Aunque en muchos casos no se llega a consumir una vivienda, el humo y el calor provocan daños importantes en las pertenencias de las familias, como ropa y muebles.

Detalló que estos incidentes no solo se presentan en la periferia de la ciudad, sino también en algunas colonias céntricas, donde se forman pequeños montones de basura a los que se les prende fuego, generando situaciones de riesgo para los vecinos.



