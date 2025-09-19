Lluvias inundan a 100 colonias

Las intensas lluvias registradas en las últimas 24 horas dejaron un acumulado de 5 ¾ pulgadas de agua, lo que provocó encharcamientos e inundaciones en al menos 100 colonias de la ciudad, principalmente en el sector sur, informó Marco Antonio Hernández Acosta, gerente de la Junta de Aguas y Drenaje (JAD).

El funcionario explicó que las precipitaciones comenzaron el martes con un registro de 3 ½ pulgadas, al que se sumaron más lluvias durante la noche del miércoles, alcanzando casi 6 pulgadas en total.

"El agua fue muy dispersa en varios sectores, pero la mayor afectación la tenemos del periférico hacia el sur de la ciudad. Colonias como Norias, Magisterial, Seventis y 20 de Noviembre presentan serios problemas de acumulación", detalló Hernández Acosta.

Entre los puntos más críticos se encuentran también las avenidas Carlos Salazar, Mexicali y sectores como Sección 16, Paseo San Francisco y residenciales ubicados al oriente de la ciudad, especialmente Fundadores, que fue reportado como uno de los más afectados.

Para atender la contingencia, la JAD en coordinación con la Conagua instaló dos bombas en la colonia Papanthla, frente a la planta número 2 de la paramunicipal, con el objetivo de desalojar el agua acumulada y restablecer las condiciones de movilidad lo antes posible.

"Estamos sacando el agua de las zonas más bajas, esperamos que a más tardar mañana la situación esté normalizada en la mayoría de los sectores", puntualizó el gerente de la JAD.



