Suman maquiladoras 10 mil empleos menos

Durante los años 2024 y 2025, el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM) registró la pérdida de aproximadamente 10 mil empleos en la industria maquiladora de Matamoros, de los cuales únicamente alrededor de 2 mil han logrado recuperarse, informó el secretario general del gremio, Juan Villafuerte Morales.

El líder sindical explicó que, si bien algunas empresas realizaron contrataciones en distintos momentos, la generación de empleo no fue suficiente para compensar las bajas registradas, por lo que el balance general sigue siendo negativo. Detalló que, aun considerando las contrataciones estimadas entre mil 500 y 2 mil trabajadores, el sector mantiene un rezago cercano a los 8 mil empleos.

Villafuerte Morales señaló que esta situación no es exclusiva del SJOIIM, sino que refleja una baja general en la industria maquiladora, la cual ha enfrentado un periodo de incertidumbre y desaceleración. Precisó que durante este lapso no se registraron aperturas de nuevas empresas ni expansiones significativas, lo que limitó las oportunidades de recuperación laboral.

Indicó que, de acuerdo con pláticas sostenidas con distintos corporativos, existe expectativa de que puedan concretarse proyectos en el futuro; sin embargo, persiste la cautela entre las empresas debido a factores externos. Entre ellos, destacó la incertidumbre relacionada con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, así como el tema de los aranceles y las prórrogas que se han otorgado en algunos casos.

El dirigente sindical subrayó que la falta de una definición clara por parte de los gobiernos de México y Estados Unidos sobre qué materiales pagarán impuestos, cuáles podrán importarse y bajo qué condiciones, ha provocado que muchas empresas pospongan proyectos de largo plazo, lo que continúa impactando de manera directa en la generación de empleos en la región fronteriza.



