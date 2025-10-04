Dos sismos sacuden El Mante, Tamaulipas

De nueva cuenta, Tamaulipas tuvo actividad sísmica y ahora fueron dos sucesos los que se registraron en el municipio de El Mante, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Los sismos tuvieron lugar la noche del viernes 3 de octubre, con tan solo dos minutos de diferencia. El primero ocurrió a las 20:08 a 24 kilómetros al Sureste de El Mante, la magnitud fue de 3.2. El segundo sismo fue de mayor magnitud, pues se registró de 3.6 a las 20:10 horas a 34 kilómetros de El Mante.

Apenas el 1 de octubre, el SSN reportó un sismo tuvo una magnitud de 3.3 a las 17:11 horas, con epicentro ubicado 23 kilómetros al oeste del municipio de González.

Si bien Tamaulipas no figura entre los estados con mayor actividad sísmica en México, los especialistas del SSN subrayan que los sismos de baja magnitud pueden presentarse en cualquier parte del territorio nacional debido al movimiento natural de las placas tectónicas. El SSN continuará con el monitoreo constante.

¿Qué hacer durante un sismo?

Las principales medidas preventivas que deben aplicarse durante y después de un movimiento sísmico son: