Dos sismos sacuden El Mante, Tamaulipas

Dos sismos sacuden El Mante, TamaulipasServicio Sismológico Nacional reporta actividad en territorio tamaulipeco.
De nueva cuenta, Tamaulipas tuvo actividad sísmica y ahora fueron dos sucesos los que se registraron en el municipio de El Mante, de acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Los sismos tuvieron lugar la noche del viernes 3 de octubre, con tan solo dos minutos de diferencia. El primero ocurrió a las 20:08 a 24 kilómetros al Sureste de El Mante, la magnitud fue de 3.2. El segundo sismo fue de mayor magnitud, pues se registró de 3.6 a las 20:10 horas a 34 kilómetros de El Mante.
Apenas el 1 de octubre, el SSN reportó un sismo tuvo una magnitud de 3.3 a las 17:11 horas, con epicentro ubicado 23 kilómetros al oeste del municipio de González.
Si bien Tamaulipas no figura entre los estados con mayor actividad sísmica en México, los especialistas del SSN subrayan que los sismos de baja magnitud pueden presentarse en cualquier parte del territorio nacional debido al movimiento natural de las placas tectónicas. El SSN continuará con el monitoreo constante.
¿Qué hacer durante un sismo?
Las principales medidas preventivas que deben aplicarse durante y después de un movimiento sísmico son:
Conserve la calma y evite el pánico, ya que la serenidad es clave para tomar decisiones rápidas y seguras.
Ubique las salidas de emergencia y rutas de evacuación de su vivienda, escuela o centro de trabajo.
Protéjase en lugares seguros, alejándose de ventanas, espejos, objetos de vidrio, lámparas colgantes y muebles que puedan caer.
No utilice elevadores durante ni después del sismo.
Revise su hogar o lugar de trabajo una vez que el movimiento haya concluido, prestando especial atención a posibles daños en muros, techos, instalaciones eléctricas o fugas de gas.
Manténgase informado únicamente por medios oficiales y siga las indicaciones de las autoridades.