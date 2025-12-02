Carretera Mante-Ocampo-Tula cerca de su conclusión en 2026

La carretera Mante-Ocampo-Tula registra un avance mayor al 90 por ciento y se proyecta su conclusión en el 2026, indicó el secretario de Obras Públicas (SOP) en Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya.

"La obra se encuentra en su fase final, restando únicamente algunos tramos de pavimentación y la edificación de los muros de entrada y salida del túnel, elementos clave para garantizar la seguridad y correcta operación de la carretera", detalló.

Cepeda Anaya indicó que para este importante tramo carretero se realiza una inversión de 8 mil 600 millones de pesos.

Detalles sobre la inversión en la carretera

Expresó que la carretera Mante-Ocampo-Tula impulsará la conectividad regional de Tamaulipas con incrementar el flujo vehicular entre la región sur y el altiplano tamaulipeco, además de transformar la movilidad con el centro y bajío del país.

"La modernización de la carretera Mante-Ocampo-Tula representa una de las obras de infraestructura más relevantes para el estado; asimismo, mejorará tiempos de traslado y ofrecerá mayores condiciones de seguridad para los usuarios."

Impacto de la carretera en la conectividad regional

La conclusión de esta obra no solo beneficiará a los habitantes de la región, sino que también facilitará el comercio y el transporte, contribuyendo al desarrollo económico de Tamaulipas.