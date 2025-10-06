Una persona resulta herida de bala en carretera Tampico-Mante

Durante la noche de este lunes, una persona resultó herida en la carretera Tampico-Mante, presuntamente recibió un disparo; las autoridades acudieron a darle atención y resguardar el área.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que autoridades atendieron el reporte de persona lesionada, presuntamente por proyectil de arma de fuego, hecho ocurrido en la carretera Tampico-Mante a la altura del puente de Estación Manuel.

Añadió que las autoridades ya se encuentran en el área.