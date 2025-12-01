Detienen a tres personas con ametralladora y 1,155 cartuchos en El Mante

Tres personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego de grueso calibre, así como cartuchos y cartuchos, son el resultado de un operativo realizado este fin de semana en el municipio de El Mante, Tamaulipas, informó el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La autoridad federal indicó que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal hicieron una revisión en El Mante, donde detuvieron a tres personas a bordo de un vehículo.

Al hacer la revisión, encontraron una ametralladora, un fusil, tres armas largas, 62 cargadores, 1,155 cartuchos, cinco chalecos tácticos y 10 placas balísticas, lo cual fue asegurado y entregado a las autoridades correspondientes. También se aseguró un vehículo con reporte de robo.

Cabe mencionar que la Vocería de Seguridad de Tamaulipas ya había informado sobre este aseguramiento que resultó de un percance vehicular, donde los hoy detenidos tuvieron una salida de camino en la carretera y al observar las cámaras de vigilancia observaron que estaban sacando bultos donde ocultaban el armamento.

Este aseguramiento, forma parte de los eventos relevantes del 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, que se realizaron también en Baja California, Campeche, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.