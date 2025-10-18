Integrantes de banda de rock de Mante pierden la vida en accidente

Cuatro integrantes de la agrupación ADN Rockmántic Band, originaria de El Mante, perdieron la vida, hecho que fue confirmado en la red social de la agrupación. Fans y público en general lamentan la pérdida.

"Hoy el silencio duele más que nunca; las guitarras callan, las luces se han apagado y el alma del rock les llora su partida", escribieron en la página de la banda tamaulipeca.

Los integrantes que perdieron la vida son Max ´Max´ Sepúlveda, Emanuel ´Mane´ Molina, Mario ´Cabe´ Velázquez, así como Jovana Rodríguez.

"Hoy, con el corazón roto y con un profundo sentimiento de pérdida en la banda, me cuesta tanto escribir éstas notas y lamentamos tanto el sensible fallecimiento de nuestros queridos compañeros y hermanos de escenario".

Como parte del mensaje de despedida expresaron que su recuerdo vivirá en cada canción, en cada acorde, en cada aplauso del público que tanto los han disfrutado.

"Gracias por cada nota, por cada risa, por cada momento compartido sobre y fuera del escenario. Su energía, su música y su espíritu quedarán para siempre en el corazón de quienes tuvimos el honor de compartir esta historia con ustedes, llamada ADN. Esto no es un "adiós", sino un "hasta pronto", y que Dios los reciba en el cielo".

De acuerdo con versiones, la banda viajaba para dar una presentación cuando tuvieron un accidente sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 150, al sur de Matehuala.