Invierten 8mdp en rehabilitación de la Valles-Victoria

Un total de 24 kilómetros y medio son los que se rehabilitan en la carretera El Abra–Los Aztecas–Tantoyuquita, en el municipio de El Mante, ubicada al sur de la entidad indicó el secretario de Obras Públicas Pedro Cepeda.

El funcionario indicó que en esta acción se invierte un total de 8 millones de pesos y consiste en la limpieza y rehabilitación en la zona carretera de "El Abra" con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito, dar mayor seguridad, así como fortalecer la conectividad y el desarrollo económico de las comunidades que dependen de esta vía.

Acciones de la autoridad en la carretera El Abra

Mencionó que esta carretera fue construida hace más de 50 años, por lo que era necesario que se realizaran acciones de conservación, ya que los vecinos del área referían que desde hace aproximadamente 10 años no se le realizaba ninguna intervención.