Guardia Estatal localiza camioneta abandonada con armas y droga en El Mante

Personal de la Guardia Estatal localizó una camioneta abandonada en cuyo interior había un arma, cartuchos y droga, esto tras un reporte al 911 que alertó de una unidad motriz con hombres armados en la colonia Vicente Guerrero en el municipio de El Mante, Tamaulipas.

De acuerdo con el parte, las autoridades atendieron un reporte ciudadano del 911 sobre una camioneta blanca con dos personas presuntamente armadas.

Al arribar al lugar, personal de la Guardia Estatal localizó una camioneta con características similares a las del reporte, la cual se encontraba en estado de abandono.

¿Qué encontraron en la camioneta?

Durante la inspección, se aseguró un arma corta, tres cartuchos hábiles, cuatro cargadores, un paquete con hierba con características propias de la marihuana, así como un chaleco táctico.

La unidad fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas agradeció los reportes ciudadanos y exhortó a que sigan realizando sus denuncias para ayudar a fortalecer la seguridad en el estado.