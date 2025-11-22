Sismo de magnitud 3.4 sorprende a Estación Manuel, Tamaulipas

Un ligero sismo sorprendió a la región centro-sur de Tamaulipas durante la madrugada de este sábado, luego de que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un movimiento de magnitud 3.4.

De acuerdo con el reporte del organismo, el sismo tuvo su epicentro a 26 kilómetros de Estación Manuel, en el municipio de González. La hora de registro fue a las 3:51 de la madrugada, de acuerdo con la información emitida.

Hasta el momento no se han reportado afectaciones ni personas lesionadas, y autoridades locales continúan monitoreando la zona ante cualquier réplica o situación relacionada. Aunque estos eventos no son comunes en Tamaulipas, habitantes de comunidades cercanas mencionaron haber sentido un leve movimiento, sin mayores consecuencias.

En este 2025, suman 34 sismos que se han registrado en Tamaulipas de acuerdo con los reportes del SSN.