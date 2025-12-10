Dan 42 años de cárcel a asesino de Noé Ramos, ex candidato a alcalde en El Mante

Eliud Guadalupe "M" recibió una condena de 42 años de cárcel por el homicidio de Noé Ramos, ex candidato a alcalde en El Mante. El delito se cometió el 19 de abril en la colonia Azucarera de ese municipio donde atacó al panista con arma punzo cortante y perdió la vida al instante.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el agente del Ministerio Público obtuvo sentencia de 42 años y 6 meses de prisión contra Eliud Guadalupe "M" por el delito de homicidio calificado.

La sentencia se da luego de que el representante social presentó elementos suficientes que acreditaron la responsabilidad del hoy sentenciado en el citado delito, registrado el 19 de abril en la colonia Azucarera de El Mante donde atacó a la víctima con arma punzo cortante, privándolo de la vida.

Asimismo, la autoridad judicial estableció que Eliud Guadalupe "M" deberá pagar la cantidad de 344 mil 470.89 pesos, por concepto de reparación de daño.