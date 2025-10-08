Sentencian a 80 años de prisión a dos hombres por secuestro en Mante

Dos hombres fueron sentenciados a 80 años de cárcel por los delitos de secuestro agravado y violación a las Leyes de Inhumación y Exhumación de Cadáveres, cometidos en el municipio de El Mante en mayo del 2023, informó la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Se informó que el agente del Ministerio Público, adscrito a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía, realizó las acciones jurídicas necesarias para que Joe Christopher “L” y Juan Carlos “F” fueran sentenciados a 80 años y tres días de prisión por los delitos de secuestro agravado y violación a las Leyes de Inhumación y Exhumación de Cadáveres.

El fallo condenatorio se emitió ya que la representante social presentó elementos de prueba que acreditaron la responsabilidad de los hoy sentenciados en los hechos acontecidos el día 31 de mayo del 2023 en la colonia Obrera, del municipio de El Mante.

En esa fecha, los hombres privaron de su libertad a la víctima, posteriormente le quitaron la vida y ocultaron el cadáver, además exigieron 2 millones de pesos de rescate a sus familiares.

Multa económica

Además de la sanción penitenciaria, Joe Christopher “L” y Juan Carlos “F deberán pagar una multa de un millón 244 mil 983.74 pesos, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos y amonestación pública.