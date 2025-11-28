Detienen a tres personas y les aseguran armas en carretera Ciudad Valles-Ciudad Victoria

Un accidente vehicular en la carretera Ciudad Valles-Ciudad Victoria derivó en la detención de tres personas y aseguramiento de armas y cartuchos, pues cuando elementos de la Guardia Nacional acudieron a ayudarlos por el percance descubrieron lo que transportaban en la camioneta, la cual también fue asegurada.

De acuerdo con el reporte de la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, autoridades atendieron el reporte de una camioneta color gris que se salió de la vialidad debido a las condiciones de lluvia sobre la carretera Ciudad Valles–Ciudad Victoria, a la altura de la entrada del Ejido Quintero, en el municipio de El Mante.

Como parte de la atención, se dio seguimiento al accidente a través del sistema de videovigilancia fue ahí cuando se observó que las personas implicadas en el percance intentaban retirar el vehículo con apoyo de un tractocamión. Durante estas acciones, desde el monitoreo se apreció que las personas descendieron bultos que, aparentemente, correspondían a armamento.

Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar, inspeccionaron los vehículos y lograron la detención de un hombre y dos mujeres, así como el aseguramiento de cinco armas largas, diversos cartuchos y una camioneta tipo SUV color gris. Las personas detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.