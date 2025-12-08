Secretaría de Seguridad Pública retira 17 cámaras en El Mante

Un total de 17 cámaras de videovigilancia fueron retiradas en el municipio de El Mante, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La dependencia informó que los equipos se encontraban instaladas de manera irregular en 16 diferentes ubicaciones de esa ciudad de Tamaulipas. Personal de las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal llevó a cabo el desmonte de los equipos, cuyo origen no fue acreditado.

Las cámaras, que operaban sin autorización oficial, fueron aseguradas como parte de una investigación orientada a determinar si estaban vinculadas con actividades ilícitas o con grupos que buscan obtener información sobre los movimientos de corporaciones de seguridad.

Los dispositivos quedaron a disposición de las autoridades competentes para su análisis técnico, con el fin de establecer desde cuándo se encontraban en funcionamiento, qué tipo de señal transmitían y hacia dónde se enviaba la información captada.