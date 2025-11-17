Ejército asegura tráiler con 62 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo, Tamaulipas

Como parte de los operativos del gobierno federal en Tamaulipas, fuerzas federales aseguraron un tractocamión con 62 mil litros de hidrocarburo en el municipio de Hidalgo. Además, en Miguel Alemán y El Mante aseguraron armas, cartuchos y hasta un vehículo con blindaje artesanal.

Durante el reporte presentado hoy por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, sobre los operativos desarrollados este fin de semana, se informó que elementos del Ejército Mexicano realizaron, en el municipio de Hidalgo, una revisión a un tractocamión.

Derivado de ello, detuvieron a una persona, asegurándole 62 mil litros de hidrocarburo y un vehículo.

Además, en Miguel Alemán y Ciudad Mante se detuvo a una persona, se aseguró un arma larga, una subametralladora, 53 cartuchos, 11 cargadores, tres chalecos tácticos, dinero en efectivo y dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal.