Realizan ritual ¿"satánico"? en Playa Miramar

Ciudad Madero, Tamps. — Gran sorpresa se llevaron paseantes este fin de semana en Playa Miramar, luego de presenciar a un grupo de personas que, a plena luz del día, realizaron lo que parecía ser un ritual, cargando figuras y acompañando el acto con tambores.

El hecho coincidió con la luna llena y el eclipse lunar total, conocido como "Luna de Sangre", fenómeno astronómico que ocurrió la noche del domingo 7 de septiembre y que históricamente ha estado ligado a creencias místicas y esotéricas.

En redes sociales comenzaron a circular videos de la escena, generando comentarios divididos: algunos lo consideraron un acto inquietante y lo relacionaron con un presunto ritual "satánico", mientras que otros lo tomaron con curiosidad e incluso como un atractivo peculiar.

Hasta el momento se desconoce la identidad del grupo y la intención de la ceremonia, lo que mantiene el misterio y la polémica en torno a lo ocurrido en la playa más visitada de Tamaulipas.