Saldo blanco en vacaciones

El principal destino turístico del sur de Tamaulipas, Playa Miramar, registró un fin de semana con gran afluencia al superar los 120 mil paseantes, sin que se reportaran incidentes de gravedad. El secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, informó que la presencia masiva de visitantes obligó a reforzar las acciones preventivas y de seguridad, con especial atención en la protección de niñas y niños.

Como parte de las medidas, se entregaron más de 3 mil pulseras de identificación con datos de contacto de los padres o tutores, además de la instalación de cinco módulos de atención distribuidos a lo largo del paseo turístico. "En eventos de gran concurrencia es común que los menores se extravíen. Gracias a las pulseras y a la colaboración de la ciudadanía, fue posible reunir de inmediato a los pequeños con sus familias", señaló el funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, 19 menores fueron ubicados y entregados a salvo a sus familiares durante el fin de semana.

Asimismo, se realizaron dos rescates acuáticos que fueron atendidos oportunamente por elementos de Protección Civil y guardavidas, evitando consecuencias mayores. Hasta el momento, Playa Miramar mantiene saldo blanco en la presente temporada vacacional, lo que refuerza su posición como uno de los destinos de playa más concurridos y seguros de la región.



