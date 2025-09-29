Joven se mete a alberca, convulsiona y muere ahogado durante fiesta

Lo que comenzó como una tarde de convivencia terminó en tragedia, luego de que un joven de 19 años falleciera ahogado en una alberca ubicada en una casa habilitada como salón de fiestas en la calle Abasolo del sector Lucio Blanco.

De acuerdo con los primeros informes, el joven presuntamente sufrió una convulsión mientras se encontraba en el agua, lo que provocó que se hundiera sin que los presentes lo notaran de inmediato.

Minutos después fue sacado de la alberca y auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

El inesperado deceso causó consternación entre familiares y amigos que se encontraban en el convivio, quienes no daban crédito a lo sucedido.