Se hunde yate en playa Miramar; un tripulante muere y capitán sigue desaparecido

Un paseo en el mar terminó en tragedia luego de que un yate se hundiera en las inmediaciones de la escollera de Playa Miramar, provocando la muerte de un hombre de 76 años y la desaparición del capitán de la embarcación. Otros tres tripulantes consiguieron sobrevivir al accidente, al salir a tierra firme entre Velamar y Dunas Doradas del municipio de Altamira. Ahí, fueron auxiliados y puestos a resguardo mediante servicios de emergencias.

De acuerdo con los primeros informes, el percance ocurrió cuando el yate "Don Chicho", recientemente sometido a reparaciones, zarpó con cinco personas a bordo. Mientras navegaban, el Capitán habría detenido el motor debido al oleaje generado por el paso de un buque de gran calado.

¿Qué ocurrió?

Minutos después, la embarcación presentó una fisura que permitió la entrada de agua. Al intentar encender de nuevo el motor, éste no respondió, dejando al yate a la deriva y en proceso de hundimiento. Ante la situación, el Capitán se arrojó al mar con la intención de alcanzar la orilla, sin embargo, no logró regresar a la superficie y desde entonces permanece desaparecido.

Los otros cuatro pasajeros se colocaron chalecos salvavidas y también se lanzaron al agua para intentar llegar a tierra firme. Uno de ellos, un adulto mayor de 76 años, murió durante el trayecto. Los dos sobrevivientes lograron arribar a la zona de Playa Dunas Doradas, cercana al complejo residencial Velamar, donde recibieron atención médica y fueron reportados fuera de peligro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Durante la mañana de este jueves, elementos de cuerpos de emergencia, Protección Civil y peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al sitio para continuar con la búsqueda del capitán y realizar las diligencias correspondientes sobre el naufragio. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado confirmó el hecho y se abocan a la búsqueda del Capitán.

"Elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con cuerpos de emergencia municipales y estatales, mantienen un operativo de búsqueda para localizar a la persona", informó la autoridad.