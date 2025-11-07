Graban a trabajadores contaminando laguna

Vecinos de la colonia Adriana González de Hernández, mejor conocida como "El Chipus", denunciaron públicamente a una cuadrilla presuntamente perteneciente a Servicios Públicos Municipales por arrojar basura y desechos en los derechos de vía de la CFE, área que ya se encuentra saturada de escombros y material de construcción.

El hecho fue captado en video al mediodía de este jueves y difundido en la red social del movimiento Colonias Unidas en Acción por Amor a Ciudad Madero, donde residentes señalaron directamente a trabajadores del Ayuntamiento por estas prácticas que calificaron como irresponsables y perjudiciales para el entorno natural.

Reyna Silva, vecina del sector, lamentó la actuación de los empleados municipales, asegurando que refleja una "total falta de empatía y seriedad" del Gobierno local.

Señaló además que la camioneta utilizada para tirar los desechos porta los colores y logotipos oficiales del municipio.

"Por más que uno quiere ser tolerante y paciente, este gobierno se caracteriza por ser huevón, ratero y de paso vale todo", expresó molesta.

Crece indignación entre colonos

La denuncia generó una inmediata reacción entre los integrantes del movimiento ciudadano. Gilberto Gallegos, representante de los colonos, condenó el acto y afirmó que estas acciones rompen cualquier acuerdo previo con el municipio.

"Estamos muy molestos con el municipio. Hoy fueron a aventar basura a la Laguna de la Ilusión y a la zona de Adriana González. Se rompe todo pacto con ellos; es un insulto a nuestros hermanos de la Adriana González (Chispus) y no lo vamos a permitir", declaró de manera contundente.

Vecinos insistieron en que estas prácticas evidencian la falta de control y supervisión dentro de Servicios Públicos, señalando directamente al titular del área, Gerardo Soto Najar, a quien responsabilizan de permitir acciones que dañan el medio ambiente y afectan la relación entre autoridades y ciudadanos.

Incluso apuntan a que este tipo de episodios abonan a que miles de maderenses exijan su destitución.

Llaman a la unidad y a la protesta

En respuesta al incidente, los administradores del movimiento emitieron un mensaje dirigido a más de 6 mil ciudadanos que integran la red de colonias, donde exhortan a la población a no permitir más abusos y a organizarse para defender sus espacios naturales.

"¡Ya basta de abusos y de burlas al pueblo! Hoy el municipio cruzó una línea al aventar basura a la Laguna de la Ilusión y a la zona de Adriana González. No vamos a quedarnos callados ni a permitir que sigan contaminando", señala el comunicado.

El mensaje llama a vecinos y colonias a unirse en protesta para exigir respuestas, acciones y respeto por parte de las autoridades municipales.

Malestar ciudadano sigue en aumento

Los residentes señalaron que este episodio se suma a una serie de inconformidades acumuladas en Ciudad Madero por la presunta falta de resultados en áreas clave del gobierno local.

Aseguran que la indignación social continúa creciendo y advierten que las movilizaciones podrían incrementarse si no se atienden estas demandas.