Lanzan taxis para mujeres en Ciudad Madero

A fin de garantizar un traslado seguro y confiable, el Ayuntamiento de Ciudad Madero anunció la puesta en marcha del programa "Lady Taxis", un esquema de transporte diseñado exclusivamente para mujeres, adolescentes y personas adultas mayores, que serán atendidos por conductoras previamente capacitadas.

La regidora Silvia Magda De León de León, presidenta de la Comisión de Transporte Público, explicó que este modelo busca generar confianza entre las usuarias al contar con unidades operadas únicamente por mujeres.

"La propuesta es que cada base de taxis destine entre tres y cinco vehículos para este servicio especial, dependiendo de su capacidad operativa", detalló.

Las futuras conductoras recibirán preparación a través de cursos impartidos por Urban, como parte del proceso de profesionalización que promueve el municipio en coordinación con el estado.

De León de León afirmó que el proyecto cuenta con el respaldo del delegado de Transporte en la zona, del director estatal del área y del propio alcalde, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la movilidad con perspectiva de género.

"El próximo año será de cambios importantes para modernizar el transporte público. Habrá mejoras en taxis, combis y autobuses, pero con este plan buscamos priorizar la seguridad de las mujeres", subrayó la edil.

El programa "Lady Taxis" forma parte de una estrategia integral para impulsar un transporte más seguro, moderno e incluyente en Ciudad Madero, atendiendo directamente las demandas de protección y confianza de las usuarias, concluyó.

EL DATO

