Salvan a turista de morir en la playa

Un turista proveniente de San Luis Potosí estuvo a punto de perder la vida en Playa Miramar la tarde de este lunes, luego de ser jalado mar adentro por las fuertes corrientes en la zona de la Torre 1, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Rescate y Emergencia, el visitante ingresó al mar sin conocer las condiciones de riesgo que prevalecen en ese sector.

La rápida reacción del Salvavidas en turno permitió sacarlo con vida, evitando que el percance pasara a mayores.

A pesar de que el bañista ya estaba a salvo, se activó el protocolo de auxilio, por lo que paramédicos y brigadistas acudieron al sitio para verificar su estado de salud. Se informó que en el punto donde ocurrió el incidente confluyen dos corrientes marinas que incrementan el peligro para los bañistas.

Al respecto, Margarito Rodríguez Najera, presidente y fundador de SINATEM, detalló que el choque del oleaje contra las escolleras provoca un retorno violento hacia el mar abierto, situación que puede arrastrar con facilidad a quienes desconocen estas condiciones.