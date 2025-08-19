Se amparan rodanteros

Un juez federal concedió un amparo a cerca de 150 comerciantes ambulantes que les permitirá reinstalar su mercado rodante en la colonia Lucio Blanco, luego del conflicto registrado la semana pasada con el Ayuntamiento de Ciudad Madero.

La resolución autoriza a los oferentes trabajar a partir del miércoles 20 de agosto, en un horario de 5 de la tarde a 11 de la noche, sobre la avenida que va de la calle Primera hasta la Jiménez.

El pleito surgió cuando, el pasado miércoles, elementos de la Guardia Estatal apoyaron a personal municipal en el desalojo de los vendedores de la avenida Cuauhtémoc.

El operativo terminó en golpes, seis personas detenidas -entre ellas una mujer- y un bloqueo de más de 15 horas sobre la avenida Tamaulipas, lo que paralizó la vialidad en gran parte de la ciudad.

Norma Alicia González, representante de los comerciantes, celebró el fallo judicial al considerar que garantiza su derecho al trabajo.

"Este amparo nos permite instalarnos; lo que no pudo resolver el alcalde Erasmo González lo conseguimos legalmente", expresó.

La comerciante también criticó el uso de la fuerza pública, al señalar que las vendedoras, en su mayoría madres de familia, sólo buscan llevar sustento a sus hogares.

"Somos trabajadoras, muchas jefas de familia, y no merecíamos el trato que recibimos", dijo.

González, aseguró que cuentan con respaldo de vecinos de la colonia, quienes han manifestado su disposición para que el mercado nocturno opere, siempre y cuando se mantenga el orden y la limpieza.

"Nos comprometemos a dejar el área limpia al retirarnos, los vecinos saben que somos gente de trabajo", subrayó.

Con el amparo como respaldo, los tianguistas planean reactivar sus ventas esta semana bajo un esquema legal y con la promesa de no generar molestias en la zona.

EL DATO

