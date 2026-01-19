Riesgos viales y maltrato

El empleo de carretas tiradas por animales es una problemática focalizada casi exclusivamente en el sur de Tamaulipas, especialmente en Ciudad Madero, Altamira y Tampico, mientras que en el resto del estado su presencia es mínima o nula, afirmó la diputada local Cynthia Jaime Castillo.

La legisladora explicó que, tras realizar recorridos y reuniones de trabajo en municipios de la zona fronteriza como Nuevo Laredo, se confirmó que en ciudades como Victoria este fenómeno prácticamente no existe, a diferencia de la zona conurbada del sur, donde estas unidades continúan circulando en áreas urbanas.

Detalló que en Ciudad Madero se tiene un padrón aproximado de 70 carretas, además de entre 15 y 20 que operan sin registro oficial; en Altamira se calcula la existencia de unas 80. En el caso de Tampico, señaló que no hay cifras formales, aunque se estima que el número podría ser similar al de los municipios vecinos.

Jaime Castillo, subrayó que el tema no sólo involucra el bienestar de los animales, sino también la seguridad pública, ya que estos vehículos suelen transitar por avenidas con alto flujo vehicular, lo que incrementa el riesgo de accidentes para automovilistas y peatones.

Recordó que la Ley de Protección Animal del Estado obliga a cada municipio a contar con un reglamento específico que contemple sanciones y medidas contra el maltrato, por lo que consideró prioritario que los ayuntamientos actualicen su marco normativo para enfrentar esta situación.



