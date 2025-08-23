Olvidan respetar cajones para los discapacitados

La Dirección de Inclusión municipal reiteró el llamado a la población para respetar los espacios de estacionamiento destinados a personas con discapacidad, luego de detectarse que aún persiste el uso indebido de estos cajones.

Sandra Cruz Moreno, titular del área, explicó que algunos automovilistas colocan calcomanías en sus unidades para simular el derecho a utilizarlos, sin contar con el tarjetón oficial o las placas especiales que acreditan esta condición.

"Estos cajones existen para que las personas con discapacidad puedan descender con seguridad. Si un familiar los acompaña, la indicación es dejarlo y mover el vehículo, no permanecer estacionado ahí. Se trata de un tema de empatía y respeto", puntualizó.

La funcionaria señaló que la justificación de "sólo serán cinco minutos" es una práctica recurrente, pero ese tiempo puede significar un obstáculo para quienes verdaderamente requieren el espacio.

De acuerdo con la dependencia, cada semana se reciben en promedio entre tres y cuatro quejas por la ocupación indebida de cajones exclusivos, principalmente en zonas de alta afluencia como el mercado municipal. En estos casos, los reportes se canalizan de inmediato a la Dirección de Tránsito y Vialidad, que se encarga de aplicar las sanciones correspondientes.